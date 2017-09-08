كيف تتعامل مع زوجتك العندية؟



كتب - هشام عواض:

العناد صفة توجد لدى الكثير من الزوجات، ويسبب حدوث مشاكل كثيرة مع أزواجهم، وربما يعاني الزوج من هذه المشكلة مع زوجته لكنه لا يعرف كيف يتعامل معها بشكل جيد.

وأوضح حسام صالح، استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية لـ"مصراوي"، أنه يجب على الزوج في البداية فهم زوجته جيدًا لأن أغلب مشاكل العناد تكون نتيجة لقلة التفاهم والاحتواء للزوجة.

وقال "صالح"، إن الزوج في بعض الأحيان لايميل للتفاهم مع زوجته مما يجعلها تعانده وهو ما يؤدي في النهاية إلى إثارة المشاكل أكثر بينهما، ولهذا فمعرفة ما يسبب ازعاج للزوجة هو أمر ضروري، بالإضافة إلى الانصات الكافي لها ولما يزعجها حتى تشعر بأنك قريب منها.

وأضاف "صالح"، أنه يجب أيضاً على الزوج فهم طبيعة الزوجة جيدًا، لأن من الممكن أن تقول أشياء وتظهر سلوكيات معينة تكون على عكس ما بداخلها، لهذا ففهم طبيعة تفكيرها أمر هام لمعالجة الأمور.

وأخيرًا يجب على الزوج أن يكون متفهم ومتسامح ويبتعد عن العناد لأن عناد الزوج يدفع الزوجة بطبيعة الحال للعناد أكثر.