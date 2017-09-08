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طفلة طلبت "بجعة" من الملكة "إليزابيث".. هكذا ردت عليها

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مصراوي Masrawy

طفلة طلبت "بجعة" من الملكة "إليزابيث".. هكذا ردت عليها

04:39 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

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ممثلة أمريكية تعترف بقصة حب مع الأمير هاري

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ممثلة أمريكية تعترف بقصة حب مع الأمير هاري

 

كتب – أحمد عصام روّاي:

طلبت فتاة أنجليزية تُدعى "ليندزي"  من والدتها بجعة، فردت عليها بأن كل البجع على أراضي المملكة المتحدة مملوك من قِبل الملكة "إليزابيث".

فقامت الفتاة التي تبلغ من العمر خمس سنوات بإرسال خطاب للملكة في محل إقامتها بقصر "باكينجهام"، وطلبت الفتاة من الملكة في هذا الخطاب أن تسمح لها باستعارة إحدى البجعات الخاصة بها، من أجل تربيتها كطائر أليف، مع التعهد بالحفاظ على سلامة الطائر والعناية به.

وفي بادرة لطيفة، قامت مسئولة المراسلة بالقصر بعرض رسالة الطفلة على الملكة، التي قامت بالرد عليها شخصيًا في خطاب مكتوب بخط يدها، وأُرفِقَ هذا الخطاب بالرد الرسمي من القصر.

وتضمن رد الملكة "إليزابيث" شكر على نوايا الطفلة البريئة، وعلى اهتمامها بها وإرسالها هدية لها.

أما بخصوص رد القصر الرسمي، فقد صحح الخطأ الشائع بملكية كل البجع في المملكة المتحدة للملكة، بل إن الملكة تملك فقط "البجع الأبكم".

وقامت الملكة بالتنازل عن حق التحكم بهم للجمعية الملكية لحماية الطيور البرية، ويتمتع البجع في إنجلترا بالحرية على ضفاف أنهار إنجلترا، وحماية قوانين حماية الحياة البرية.

وقامت المسئولة عن المراسلات بالقصر بإرفاق بعض المجلات عن البجع والطيور البرية، ونصحت الفتاة بالذهاب والتطوع لرعاية الحياة البرية حتى تطور ذلك الاهتمام بالطيور البرية.

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