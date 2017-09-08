نائب يطالب برلمانات العالم بدعم الروهينجا الفارين من ميانمار

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أدان النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، اليوم، الجمعة، أعمال العنف ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار، مؤكدا أن الجرائم الإنسانية تتعدد في العديد من الدول نتيجة الصراعات والخطابات التحريضية التي تحث على العنف والاضطهاد، ويقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي تجاهها دون اتخاذ خطوات حاسمة.

وأضاف أنه «تأتي أعمال العنف والكراهية في ولاية راخين بميانمار(أزمة الروهينجا)، ضمن الجرائم الإنسانية التي يقف المجتمع الدولي أمامها صامتا دون أن يضع حدا لها، والتي تزداد تفاقما يوما بعد يوما».

وأشار إلى أن الخميس الماضي فَر نحو 5 آلاف شخص من ميانمار إلى بنجلاديش، وفقا لتصريح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مضيفا: ووفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي تدفق نحو 146 ألف شخص إلى مقاطعة كوكس بازار في بنجلاديش منذ نهاية الشهر الماضي.

ولفت إلى أنه جاءت هذه الجرائم عقب عقود من الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الردود الأمنية العنيفة جدا على الهجمات وذلك منذ أكتوبر2016، في تكريس واضح للتطرف المسلح الذي يزيد من خطورة الأزمة.

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وأضاف أن المثير للدهشة والعجب أن تأتي هذه الأعمال الإجرامية التي تُعد انتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان في بلد يتولى زمام الأمور فيه رئيسة الوزراء أون سان سي تشي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1991.

وأوضح أن ما يزيد الأمر غرابة هو استمرار صمتها حيال القيود الصارمة التي تفرضها الدولة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة المتضررة، وعدم السماح بدخول وسائل الإعلام المستقلة لتغطية وكشف حقيقة ما يحدث في ولاية راخين من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ومن جرائم ترتكبها قوات الأمن تحت شعار محاربة الإرهاب، كما علقت رئيسة الوزراء مؤخرا على الأزمة.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وحاسمة ضد الجرائم التي تكون فتيلا لحرب أهلية وإقليمية، نتيجة تدفقات اللاجئين للدول المجاورة، كما طالب بفرض عقوبات اقتصادية ضد حكومة ميانمار، وسحب جائزة نوبل للسلام من رئيسة وزرائها.

ودعا الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأوضاع الأمنية في ولاية راخين بميانمار، ومساهمة البرلمانات على مستوى دولي في دعم برنامج الأمم للأغذية وحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، التي تحتاج إلى توفير 18 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفارين عبر الحدود بشكل فوري.