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«دعم مصر» يعقد جمعية عمومية للتصويت على تعديلات اللائحة الداخلية

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«دعم مصر» يعقد جمعية عمومية للتصويت على تعديلات اللائحة الداخلية «دعم مصر» يعقد جمعية عمومية للتصويت على تعديلات اللائحة الداخلية

التحرير

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حدد ائتلاف دعم ، يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل لعقد الجمعية العمومية للائتلاف للنظر في التعديلات على اللائحة الداخلية، والتي تتضمن تعديلات غير مسبوقة.

وقال النائب سعد الجمال، نائب رئيس الائتلاف، اليوم، الجمعة، إن الجمعية العمومية تم استدعاؤها لمقر الائتلاف الرئيسي بحي جاردن سيتي في وسط القاهرة، مع احتفاظ كل مجموعة منها بتقسيمة تسهل تصويتهم: كقطاع الصعيد، وقطاع الدلتا، وقطاع القاهرة.

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وأوضح أنه بانقضاء الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر سيتم النظر في تشكيل اللجنة الفرعية الداخلية للائتلاف، الموكل إليها بحث ملف ترشيحات اللجان النوعية لدور الانعقاد الثالث لإحداث توافق داخلي بين راغبي الترشح.

يشار إلى أن المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر عقد اجتماعًا منتصف الأسبوع الجاري انتهى بالموافقة على التعديل المقترح على لائحة النظام الأساسي، وقرر الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على التعديلات المقترحة خلال الأسبوع المقبل، وتشمل التعديلات زيادة عدد نواب الرئيس من أربعة إلى ستة نواب لرئيس الائتلاف، إضافة إلى تخصيص عدد ثلاثة مقاعد بالمكتب السياسي للنواب من أعضاء الأحزاب السياسية المنضمة للائتلاف.

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التحرير

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