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مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

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مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

التحرير

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تبدأ شركة للصيران جسرها الجوي اليوم الجمعة، لنقل الحجاج من المدينة المنورة، حيث تسير 12 رحلة جوية إلى مطار القاهرة تنقل 3000 حاج.

 

وذكرت الشركة -في بيان اليوم - أنه سيتم تسيير 13 رحلة جوية من جدة إلى مطار القاهرة لنقل ما يقرب من 2600 حاج من حجاج التضامن والترانزيت والسياحة وحج الأجانب والرحلات الخاصة بخلاف رحلات العمل ، بإجمالى 25 رحلة لعودة 5600 حاج من كل من جدة والمدينة.

 

ومن المقرر أن تسيير الشركة غدا 20 رحلة جوية لعودة نحو 4800 حاج إلى أرض الوطن عبر 11 رحلة جوية تقلع من مطار جدة لنقل 2800 حاج متضمنة رحلة خاصة لعودة حجاج باماكو بجمهورية مالي، إضافة إلى بعض حجاج التضامن والقرعة والسياحة والأفراد والأجانب والترانزيت.

 

كما تسير الشركة غدا 9 رحلات من مطار المدينة المنورة لعودة أكثر من 2000 حاج من حجاج التضامن والقرعة ، فضلاً عن حجاج بعض الهيئات والبعثات والسياحة والعمل وحج الأفراد والأجانب.

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