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رئيس شعبة البقالة يطالب وزير التموين بحل مشكلات البدالين في الإسكندرية

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رئيس شعبة البقالة يطالب وزير التموين بحل مشكلات البدالين في الإسكندرية رئيس شعبة البقالة يطالب وزير التموين بحل مشكلات البدالين في الإسكندرية

التحرير

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طالب مصطفى الضو، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وزير بحل المشكلات التي يعاني منها البدالون بالمدينة، وعلى رأسها حافز الـ14 شهرا، وزيادة السلع التي تصرف كبديل لنقاط الخبز.

وأضاف "الضو" في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن هُناك مشكلة تتعلق بانخفاض هامش الربح، مطالبًا بالنظر بشكل جدي في زيادته، إضافة إلى عدم قدرتهم على سداد قيمة التأمين الذي تطلبه الوزارة.

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وأشار رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية إلى أن شركة "إيفيت" هي المسؤولة عن حل مشكلة البطاقة الذكية للبقالين، والبطاقات الورقية وعدم صرف الحافز لأصحابها، موضحا أن نحو 46 ألف بطاقة حذفت على مستوى المحافظات من قبل وزارة التنمية الإدارية.

كما طالب رئيس الشعبة بصرف الحافز القديم وماكينة استلام المخصصات التموينية اعتبارًا من يوم 25 من الشهر الجاري، والتزام الشركة بتوفير قطع الغيار والبكرات الخاصة بالماكينات للبقالين.

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التحرير

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