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سحر مصطفى تشيد باستئناف رحلات الطيران الروسية خلال شهر

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سحر مصطفى تشيد باستئناف رحلات الطيران الروسية خلال شهر سحر مصطفى تشيد باستئناف رحلات الطيران الروسية خلال شهر

التحرير

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أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بتصريحات ‏‫وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، التي أكد فيها أن شركات الطيران الروسية قد تستأنف رحلاتها الجوية إلى في غضون شهر، عقب توقيع المرسوم الخاص لاستئناف الرحلات.

وأوضحت، اليوم الجمعة، أن المباحثات الناجحة بين الرئيس عبد الفتاح والرئيس الروسى فلاديمير بوتين على هامش قمة البريكس بالصين كان لها آثارها الإيجابية على الاتجاه نحو استئناف شركات الطيران الروسية رحلاتها الجوية إلى مصر.

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يذكر أن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أعلن عن استئناف الرحلات الجوية إلى مصر خلال شهر.

كانت حركة الطيران بين مصر وروسيا قد توقفت في أواخر عام 2015 إثر تحطم طائرة إيرباص A321 التابعة لشركة كوجاليم آفيا، في شمال سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ.

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التحرير

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