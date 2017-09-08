جنون الأسعار يضرب أسواق ملابس المدارس بالإسكندرية.. وأولياء أمور: «نجيب منين»

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شهدت أسواق ملابس المدارس بالإسكندرية حالة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار، وسط مقاطعة غالبية أولياء الأمور، الذين قرروا الاستعاضة عن شراء ملابس جديدة بملابس أبنائهم في الأعوام الماضية.

يقول شريف كهرباء، صاحب أحد المحلات بمنطقة المنشية، إن أسعار هذا العام زادت بنسبة 40% على العام الماضي، مشيرًا إلى تراجع نسبة الإقبال مقارنة بالأعوام الماضية، لافتا بأن هناك بعض المدارس تلزم طلابها بارتداء زي موحد من إنتاج ماركات شهيرة فقط، أو تلك التي تتعامل مع مصانع محددة.

ويوضح محمد عمران، بائع، أن سعر القميص المدرسي جملة بـ32 جنيها، والفستان من 6-12 سنة بـ60 جنيها، والجيب شورت بـ55 جنيها، والسويت شيرت بـ85 جنيها، و50 جنيها للبنطلون لسن 12 سنة.



"نسبة الإقبال لا تتعدى الـ20%"، تشير منال السيد، بائعة، إلى أن ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية التي تعاني منها فئات عدة بالمجتمع وراء ذلك التراجع.

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حامد زكريا، أحد أولياء الأمور، أعرب عن غضبه نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، قائلًا: "عندي بنتين جبت قميص لكل واحدة"، مؤكدا "هاجيب منين.. مش عارفين نعيش".

وتوضح فاطمة مصطفى، ربة منزل، أنها أنفقت ألف جنيه لشراء ملابس المدارس لأطفالها الثلاثة "ماجبتش كل حاجة لسه"، مضيفة: "إحنا لسه خارجين من عيد وفي التزامات، والمرتبات زي ما هي".

تؤكد سمر محمد، ربة منزل، أنها فوجئت بالارتفاع المبالغ فيه للأسعار، لافتة إلى أنها قررت الاكتفاء بملابس العام الماضي، خاصة أن حالتها العامة جيدة.