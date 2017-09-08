مدرس لكل طالب.. مدرسة ابتدائي في بنها تضم 28 طالبًا فقط

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كشفت لجنة متابعة المدارس بمحافظة القليوبية عن مفاجأة، إذ تبين وجود مدرسة ابتدائية بقرية بتمدة التابعة لمركز بنها تضم 28 طالبًا فقط.

الطلاب موزعون على النحو التالي: طالب بالصف الأول الابتدائي، و3 بالصف الثاني، و5 في الصف الثالث، و9 بالصف الرابع، وعدم وجود طلاب بالصف الخامس، و10 طلاب فقط بالصف السادس، ونحو 31 مدرسًا.

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اللجنة حررت مذكرة بالواقعة، وقرر وكيل وزارة التعليم بالمحافظة طه عجلان، إحالة المسؤولين للتحقيق، وإعادة توزيع الطلاب بأقرب مدرسة التي تصل فيها كثافات الفصول لـ75 طالبًا في الفصل الواحد.

كما أحال "عجلان" 3 موجهين بإدارة قها التعليمية للتحقيق؛ بسبب ثبوت توقيعهم في دفاتر الحضور رغم عدم وجودهم بمقر العمل، الأمر نفسه لمسؤولة دفتر التوقيعات بالإدارة.