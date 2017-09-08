مصرع شاب سقطت عليه شرفة منزل في المحلة

الغربية- مروة شاهين :

لقى شاب 22 عاما، مصرعه أثناء مروره في شارع بمنطقة العلو بالمحلة الكبرى، إثر سقوط شرفة منزل عليه، وتم نقله لمسشتفى المنشاوي بطنطا وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بلاغا من الرائد احمد الشهاوي بوفاة "وائل ممدوح" 22 عاما ويقيم بمنطقة العلو في المحلة الكبرى بسبب سقوط شرفة منزل فوقه أثناء مروره بالمصادفة تحتها وتم نقلة لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد الكشف الطبي.