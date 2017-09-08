أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع شاب سقطت عليه شرفة منزل في المحلة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع شاب سقطت عليه شرفة منزل في المحلة

04:30 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

مصرع شاب سقطت عليه شرفة منزل في المحلة

الغربية- مروة شاهين :

لقى شاب 22 عاما، مصرعه أثناء مروره في شارع بمنطقة العلو بالمحلة الكبرى، إثر سقوط شرفة منزل عليه، وتم نقله لمسشتفى المنشاوي بطنطا وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بلاغا من الرائد احمد الشهاوي بوفاة "وائل ممدوح" 22 عاما ويقيم بمنطقة العلو في المحلة الكبرى بسبب سقوط شرفة منزل فوقه أثناء مروره بالمصادفة تحتها وتم نقلة لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد الكشف الطبي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إخلاء سبيل "حمدي الفخراني" من قسم أول المحلة الكبرى

    أخبار

  • اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال بالغربية

    أخبار

  • إخلاء سبيل مدير مركز شباب بالشرقية بعد مصرع شاب صعقًا داخل النادي

    أخبار

  • مصرع شاب بكفر الشيخ سقط من أعلى سطح منزله

    أخبار

إعلان

977ebb5480.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"