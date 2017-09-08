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بالصور.. رئيس مدينة "الداخلة" يشارك في رفع القمامة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس مدينة "الداخلة" يشارك في رفع القمامة بالوادي الجديد

04:29 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شارك عبدالحكم الجبالي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، عمال النظافة، في عملهم، أثناء قيامهم بحملة للنظافة شهدها المركز، أمس الخميس.

وقال الجبالي، إن الجميع يخدم ، ولايوجد بينا رئيس أو مرؤوس، معتبرًا نفسه أحد أبناء "الداخلة" المحبين للوادي الجديد.

وعلى مدار اليومين الماضيين، وأثناء معسكر لنظافة بعض الأحياء بمدينة موط، عاصمة مركز الداخلة، وقف الجبالي مع العمال، وكأنه أحدهم، وخلع ملابسه الرسمية، مرتديا زي مناسب لأعمال النظافة.

الجبالي قال لـ"مصراوي" إن الإحساس بضرورة العمل والمشاركة الشعبية، لابد أن يكون محركًا ودافعًا رئيسيًا للمواطنين والمسؤولين على حد سواء، مضيفًا أنه خاطب كل المشاركين من العمال والمهندسين والأهالي والشباب بضرورة تنحية المسميات الوظيفية جانبًا، والبدء في تفعيل المشاركة المجتمعية، "وهذا لا يأتي إلا عندما يرى ويشاهد كلًا منا رئيسه في العمل، يعمل يدًا بيد مع مرؤوسيه".\

وأضاف الجبالي: "الوقوف مع العمال والشباب لن ينتقص مني شيئًا، بل على العكس، عندما يرى الجميع ذلك سيبادر بهذه الخطة مع جيرانه وأهل قريته لتفعيل دور إيجابي، يبدأ ولو بنظافة الأحياء والقرى لتكون ذات مظهر حضاري لائق بنا جميعًا".

وأوضح عبدالحكم، أن معسكر العمل الذي تم تنفيذه صباح أمس الخميس، عبارة عن معسكر للنظافة بحي الجنانين بمدينة موط، بمشاركة المجلس الاستشاري لمركز الداخلة، وفريق متطوع من الشباب، حيث جرى رفع القمامة وتقليم الأشجار وعمل نظافة عامة بالحي باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز الداخلة.

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مصراوي Masrawy

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