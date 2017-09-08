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بالصور.. محافظ الإسكندرية يبحث ترتيبات إنشاء المدرسة الألمانية مع سفير برلين

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الإسكندرية يبحث ترتيبات إنشاء المدرسة الألمانية مع سفير برلين

04:25 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:
بحث سفير ألمانيا لدى ، يوليوس جيورج لوى، مع الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، اليوم الجمعة، بديوان عام المحافظة، ترتيبات وضع حجر الأساس للمدرسة الألمانية في الإسكندرية.

وقال "سلطان" إن المحافظة تعمل على إنهاء الترتيبات لوضع حجر الأساس للمدرسة الألمانية والتي تعتبر خطوة لتطوير الحركة العلمية والتنمية الثقافية والحضارية بالمدينة.

وأشار "سلطان" إلى أن من بين أهدافه الأساسية هو دعم العملية التعليمية في المحافظة من خلال إنشاء مدارس قائمة على نظام تعليمي سليم وأسس صحيحة والاستفادة من التقدم العلمي والتقني الذي وصلت إليه ألمانيا.

وأكد المحافظ خلال لقاءه السفير الألماني، استعداد الإسكندرية لاستضافة جميع الفعاليات الثقافية والرياضية على أرضها، فضلا عن سياحة المؤتمرات التي تشتهر بها.
ومن جانبه، أعرب سفير ألمانيا لدى مصر عن سعادته البالغة بتواجده في الإسكندرية ووصفها بأنها مدينة مليئة بالحياة، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال فعاليات "الأسبوع الألماني في الصعيد 2016" تحت شعار "ألمانيا في دلتا النيل" في الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر في الإسكندرية والمنصورة وطنطا ودمنهور.

وأوضح السفير، أن الفاعليات تهدف إلى إبراز تنوع وحجم العلاقات الألمانية المصرية والتعاون بينهما في مجال الثقافة والعلوم والاقتصاد، وذلك من خلال إلقاء سلسلة من المحاضرات والقيام بالعديد من الزيارات وتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية.

وأشار السفير إلى أن المدرسة الألمانية المزمع إقامتها في الإسكندرية سيتم تدريس المواد العلمية والأدبية فيها باللغة الألمانية، فضلا عن دراسة اللغة العربية والتربية القومية واالدينية الإسلامية والمسيحية وفقا للمناهج الدراسية التي تضعها الهيئات التعليمية المصرية.

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