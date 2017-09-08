ضبط 144 هاربًا من أحكام قضائية بمطار القاهرة في 24 ساعة

كتب- طه عبيد:

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط 144 هاربًا من تنفيذ الأحكام القضائية خلال حملة أمنية بالمطار داخل وخارج الصالات.

وصرحت مصادر أمنية في المطار، بأن اللواء طه بيومي مدير أمن المطار قاد حملة أمنية مكبرة بمشاركة القيادات الأمنية بالمطار، لضبط الخارجين على القانون، والمترددين علي صالات السفر والوصول، أسفرت عن ضبط 144 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية.

وكلف مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية تجاه المتهمين، وترحليهم لقسم الخليفة تمهيدًا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها.​