أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط شخصين بحوزتهما 45 كيلو بانجو وحشيش قبل ترويجهما بالشرقية والجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط شخصين بحوزتهما 45 كيلو بانجو وحشيش قبل ترويجهما بالشرقية والجيزة

04:13 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

ضبط شخصين بحوزتهما 45 كيلو بانجو وحشيش قبل ترويجهما بالشرقية والجيزة

ارشيفية

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الشرقية والجيزة، القبض على شخصين، بحوزتهما 25 كيلو جراما من مخدر البانجو، و20 كيلو جراما من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وكانت قوة من وحدة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، قد تمكنت من ضبط المدعو سيد ع. س "35سنة عاطل" مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال تردده على دائرة المركز، وبحوزته 10 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، وزنت 25 كيلو جراما، ومبلغ مالي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.

وفى السياق ذاته، وردت معلومات الى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بالجيزة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو كرم ف.ع "26سنة سائق سائق توك توك"، مقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز، سوقا لنشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبطه، وبحوزته 170 قطعة من مخدر الحشيش وزنت نحو 20 كيلو جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار.

وتحررت عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 10 طبنجات و4 بنادق ورشاشين قبل بيعها للعناصر

    أخبار

  • إزالة 473 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ب4

    أخبار

  • الداخلية: ضبط 267 قضية مخدرات و11 بلطجي خلال حملة أمنية بالمحافظات

    أخبار

  • ضبط 642 زجاجة خمور مجهولة المصدر بالقطامية

    أخبار

إعلان

01f6e7ca9f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"