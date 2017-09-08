ضبط شخصين بحوزتهما 45 كيلو بانجو وحشيش قبل ترويجهما بالشرقية والجيزة

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الشرقية والجيزة، القبض على شخصين، بحوزتهما 25 كيلو جراما من مخدر البانجو، و20 كيلو جراما من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وكانت قوة من وحدة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، قد تمكنت من ضبط المدعو سيد ع. س "35سنة عاطل" مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال تردده على دائرة المركز، وبحوزته 10 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، وزنت 25 كيلو جراما، ومبلغ مالي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.

وفى السياق ذاته، وردت معلومات الى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بالجيزة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو كرم ف.ع "26سنة سائق سائق توك توك"، مقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز، سوقا لنشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبطه، وبحوزته 170 قطعة من مخدر الحشيش وزنت نحو 20 كيلو جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار.

وتحررت عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.