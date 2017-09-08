ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 10 طبنجات و4 بنادق ورشاشين قبل بيعها للعناصر الخطرة

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبحوزته 16 قطعة سلاح ناري و356 طلقة مختلفة الأعيرة.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ببا، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو حسن ن.ف "29سنة"، مقيم بدائرة المركز، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وبيعها للعناصر الإجرامية الخطرة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالمديرية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبطه، وبحوزته 3 بنادق خرطوش، وبندقية آلى أنفيلد، و10 طبنجات صوت تحوى أجزاء سلاح ناري، ورشاشين صوت، و356 طلقة مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.