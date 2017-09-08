إزالة 473 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ب4 محافظات

كتب- أحمد أبوالنجا:

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، شنت حملة تفتيشية موسعة؛ لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد التعديات الواقعة على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

وأضاف أن الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية - استهدفت سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

وأشار إلى أن جهود الحملة بمديرية أمن القليوبية، عن تأمين تنفيذ إزالة 344 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وبمديرية أمن المنيا، عن تأمين تنفيذ إزالة 78 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وبمديرية أمن كفرالشيخ، عن تأمين تنفيذ إزالة 35 حالة تعد على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، ومجرى نهر النيل، وبمديرية أمن قنا، عن تأمين تنفيذ إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، واخطار النيابات المختصة لتولى التحقيق.

وجارى مواصلة الحملات؛ لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة، للحفاظ على أملاك الدولة، وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.