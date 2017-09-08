مسؤول عراقي يدعو إلى افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية

العراق - (د ب أ):

دعا مسؤول محلي عراقي، اليوم الجمعة، إلى افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية رسميا على غرار منفذ طربيبل الحدودي مع الأردن.

وقال حميد الهاشم، عضو حكومة الأنبار المحلية لوكالة الانباء الألمانية، إن "منفذ عرعر الجمركي مع الأراضي السعودية -550 كيلومترا غرب بغداد/ لم يتم افتتاحه أمام الحركة والمسافرين ما بين البلدين، على الرغم من الوعود بافتتاحه بشكل الرسمي، وان افتتاح المنفذ بالوقت الحالي هو استثنائيا لعبور حجاج بيت لله الحرام لأداء مناسك الحج".

وأضاف أن "الاتفاق ما بين بغداد والرياض بخصوص افتتاح المنفذ الجمركي بين البلدين قد اكتمل وأنه تم اتخاذ الاجراءات المتعلقة بحماية الشاحنات التجارية والمسافرين، بعد وصول وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ثامر السبهان مع وفد رسمي إلى المنفذ".

وأوضح أن "افتتاح منفذ عرعر رسميا سيؤدي إلى ازدهار الاقتصاد العراقي والسعودي ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، ويجب الاسراع في افتتاح المنفذ على غرار افتتاح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن".

يذكر أن منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن تم افتتاحه أمام الحركة التجارية ونقل المسافرين بشكل تجريبي منذ نحو اسبوعين.