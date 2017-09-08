اتحاد الكرة يُنهي ترتيبات لقاء «أهلي طرابلس والنجم الساحلي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أنهى مسئولو اتحاد الكرة الاتفاق على ترتيبات لقاء أهلي طرابلس والنجم الساحلي التونسي، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا يوم 17 سبتمبر الجاري في ملعب برج العرب في الإسكندرية.

شاهد أيضا

ووافق الأمن على حضور 1500 مشجع لأهلي طرابلس، وتم تخصيص مدرج الدرجة الأولى يسار لهم، على أن يكون دخولهم من البوابة رقم 3، كما تمت الموافقة على حضور 500 مشجع من النجم الساحلي، وتم تخصيص مدرج الدرجة الأولى يمين لهم، على أن يكون دخولهم من البوابة رقم 2.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 50 شخصا في المقصورة الرئيسية VIP، وكذلك تمت الموافقة على حضور 50 صحفيا و10 مصورين.