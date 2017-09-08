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شاهد.. أحمد سليمان يقتحم نادي الزمالك (فيديو)

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شاهد.. أحمد سليمان يقتحم نادي الزمالك (فيديو) شاهد.. أحمد سليمان يقتحم نادي الزمالك (فيديو)

التحرير

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شهد نادي ، خلال الساعات القليلة الماضية، أزمة كبيرة عندما اقتحم أحمد سليمان، عضو نادي الزمالك السابق، بوابات النادي واشتبك مع الأمن.

وعلم «التحرير» أن أحمد سليمان، قام باقتحام النادي والاعتداء على أفراد الأمن بمعاونة أحد الأشخاص -ليس عضوا في النادي- وقال أحد الشهود على الواقعة، إن عضو المجلس السابق جاء بصحبة شخص غريب من خارج النادي، وقاما بدفع أفراد الأمن، واقتحما النادي بمعاونة صديقه، مؤكدا أنه لم يتم منعه هو أو زوجته كما تردد. 

وعلى أثر ذلك حرر رئيس الزمالك، محضرا ضد سليمان في قسم العجوزة، وتم تسجيل كامل لواقعة اعتداء سليمان على الأمن واقتحام النادي. 

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التحرير

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