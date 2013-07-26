أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استعدادات مكثفة للقوى السياسية والثورية بالإسماعيلية لجمعة الحسم

Google+ Print
استعدادات مكثفة للقوى السياسية والثورية بالإسماعيلية لجمعة الحسم استعدادات مكثفة للقوى السياسية والثورية بالإسماعيلية لجمعة الحسم

انتهت القوى السياسية والثورية، مساء أمس، الخميس، من استعداداتها لجمعة الحسم اليوم، والتى تبدأ الساعة الخامسة عصر اليوم، بميدان الممر، ثم إفطار جماعى أمام مبنى المحافظة وصلاة التراويح وتنطلق المسيرات إلى شوارع وميادين محافظة الإسماعيلية، (استجابة لمطلب الفريق أول "عبدالفتاح السيسى"، القائد العام للقوات المسلحة، ودعم الجيش والشرطة، وتفويضه للقضاء على الإرهاب).

وقال مسعد حسن على، المتحدث الإعلامى للقوى السياسية والثورية، أنه تم الاستعداد بشكل كامل لجمعة الحسم والمسيرات التى سوف تنطلق الساعة الخامسة مساء اليوم من أربعة أماكن، وهى مكتبة العامة بالشيخ زايد، ومن أمام قصر الثقافة ومسجد السلام بحى السلام، ومسجد محمد أمين بالمحطة الجديدة، بالإضافة إلى مسيرات مراكز الإسماعيلية من أبو صوير والقصاصين والتل الكبير وفايد والقنطرة، ومسيرات البدو وعائلات الصعيد، وسيتم تجميع المسيرات بميدان الممر ثم إلى المحافظة للإفطار وصلاة التراويح، والسير بعد ذلك فى جميع شوارع المحافظة وميادينها.

وأكد على سلمية التظاهرات وعدم الاحتكاك بالطرف الآخر وتجنب العنف أو التخريب؛ والمطالب معروفة ضد الإرهاب ومع القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهابين فى الداخل والخارج، وتنفيذ خارطة المستقبل وبناء دولة مدنية تراعى حقوق المواطنة من خلال دستور مصرى خالص يراعى كافة طبقات الشعب المصرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط