استعدادات مكثفة للقوى السياسية والثورية بالإسماعيلية لجمعة الحسم

انتهت القوى السياسية والثورية، مساء أمس، الخميس، من استعداداتها لجمعة الحسم اليوم، والتى تبدأ الساعة الخامسة عصر اليوم، بميدان الممر، ثم إفطار جماعى أمام مبنى المحافظة وصلاة التراويح وتنطلق المسيرات إلى شوارع وميادين محافظة الإسماعيلية، (استجابة لمطلب الفريق أول "عبدالفتاح السيسى"، القائد العام للقوات المسلحة، ودعم الجيش والشرطة، وتفويضه للقضاء على الإرهاب).

وقال مسعد حسن على، المتحدث الإعلامى للقوى السياسية والثورية، أنه تم الاستعداد بشكل كامل لجمعة الحسم والمسيرات التى سوف تنطلق الساعة الخامسة مساء اليوم من أربعة أماكن، وهى مكتبة مصر العامة بالشيخ زايد، ومن أمام قصر الثقافة ومسجد السلام بحى السلام، ومسجد محمد أمين بالمحطة الجديدة، بالإضافة إلى مسيرات مراكز الإسماعيلية من أبو صوير والقصاصين والتل الكبير وفايد والقنطرة، ومسيرات البدو وعائلات الصعيد، وسيتم تجميع المسيرات بميدان الممر ثم إلى المحافظة للإفطار وصلاة التراويح، والسير بعد ذلك فى جميع شوارع المحافظة وميادينها.

وأكد على سلمية التظاهرات وعدم الاحتكاك بالطرف الآخر وتجنب العنف أو التخريب؛ والمطالب معروفة ضد الإرهاب ومع القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهابين فى الداخل والخارج، وتنفيذ خارطة المستقبل وبناء دولة مدنية تراعى حقوق المواطنة من خلال دستور مصرى خالص يراعى كافة طبقات الشعب المصرى.