مظاهرات في باكستان تنديدا بالعنف ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار

إسلام اباد - (د ب أ):

نظمت الجماعات الدينية والأحزاب السياسية والطلبة واعضاء المجتمع المدني مظاهرة ،اليوم الجمعة، في العاصمة الباكستانية اسلام اباد للتنديد بقمع مسلمي الروهينجا في ميانمار.

وأغلقت إدارة العاصمة كل الطرق المؤدية إلى المنطقة الحمراء التي تضم البعثات الدبلوماسية خشية أي محاولة من جانب المشاركين في المظاهرة لدخولها، بحسب قناة"جيونيوز"الإخبارية الباكستانية.

ونقلت القناة عن مصادر، لم يتم تسميتها، قولها إن شرطة إسلام أباد نشرت نحو سبعة الاف و500 عنصر لتأمين المظاهرة.

يذكر أن جيش ميانمار اطلق ما يصفه بـ"عملية تطهير" بعدما هاجم متمردو الروهينجا في أكتوبر الماضي 2016 نقاط شرطية وقواعد عسكرية بولاية راخين، التي تضم أكثر من مليون مسلم، في ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق اليوم أن عدد مسلمي الروهينجا الذين لاذوا بالفرار من ميانمار إلى بنجلاديش خلال الأسبوعين الماضيين وصل إلى ما يقدر بـ270 ألف لاجئ.