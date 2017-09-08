ضبط 13 قطعة سلاح و22 كيلو حشيش في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بمختلف مراكز المحافظة بمشاركة قوات الأمن المركزي ورجال العمليات الخاصة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 13 قطعة سلاح (3 بنادق آلي، بندقيتي خرطوش، 7 فرد خرطوش محلي الصنع، طبنجة)، و23 طلقات مختلفة الأعيرة.

وتمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل، من ضبط 46 قضايا إتجار في المخدرات بمضبوطات بلغت 23 كجم حشيش، 79 جرام هيروين، 210 جرامات إستروكس، 3 كجم فودو، و819 قرصا مخدرا.

حُررت محاضر حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.