انطلاق مؤتمر "علمني" لتطوير مهارات معلمي المدارس برعاية مصراوي

كتب- محمد قاسم:

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر "مُعَلِم" - المؤتمر السنوي الأول لمعلمي المدارس الحكومية، والذي تنظمه مؤسسة "علمني" بمقر كلية الدراسات العليا للتربية بالجامعة الأمريكية التجمع الخامس، بهدف تطوير جودة التعليم الأساسي في مصر.

ويتضمن المؤتمر الذي يعقد على يومين، ورش عمل، تعقد بهدف دمج رؤية جديدة في التعليم تناسب القرن الـ21.

ويناقش المؤتمر في يومه الأول، الأدوار المختلفة للمعلمين التي ستكون واحدة من أهم ملامح المؤتمر إضافة إلى إبراز دور المدير في توفير المناخ المناسب الذي يساعد على تطوير مهارات المعلمين والطلاب من خلال أكثر من ٢٠ ورشة عمل مختلفة للمدرسين، توضح كيفية إظهار المهارات المكتسبة للمعلمين الذين تم تدريبهم لدى "علمني" بهدف نقل تلك الدراسات إلى المدارس الحكومية.

وتجرى غدًا نقاشات مع صناع القرار في اليوم التالي على رأسهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتورة غاده والي وزيرة التضامن الإجتماعي، بالإضافة لنخبة من مسؤلي المؤسسات التعليمية والمعلمين وخبراء التعليم في مصر في مقدمتهم ياسمين هلال مؤسس "علمني"، علا حسني أخصائية البحوث التعليمية والتطوير في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أميرة فكرى مديرة مدرسة تعمل في مؤسسة "علمني"، للتأكيد على دور المعلمين كشركاء في التعلم.

وقالت ياسمين هلال، صاحبة مبادرة إنشاء مؤسسة "علمني"، إن المؤسسة غير هادفة للربح، بدأت عملها منذ 7 سنوات، بهدف جمع تبرعات لدعم الطلبة غير القادرين ماديًا لمنع التسرب من التعليم.

وأشارت إلى أن المؤسسة من خلال العمل اكتشفت أن "الإتاحة" ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه التعليم في مصر، بل أيضًا جودة التعليم، وبالتالي الحاجة لتطوير نموذج تعليمية يؤهل الطلبة للمستقبل، من خلال القيم والمهارات المناسبة للقران الـ 21.

وأضافت، لمصراوي، أن المؤسسة أنشأت حضانة ومدرسة مجتمعية بمنطقة الطالبية، تضم 220 طالبًا، موضحة أن النموذج التعليمي فيهما يجمع بين التعليم المصري، ودراسات أجريت على مهارات القرن الحالي.

وأكدت هلال، أهمية المعلم في توصيل التأثير الذي تهدف إليه المؤسسة، لافتة إلى أنه تم تدريب عدد كبير من المعلمين على عدد من المهارات، سيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر، مضيفة أن المؤتمر يهدف إلى جانب ذلك إلى التوصيل بينهم وبين صانعي القرار.

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