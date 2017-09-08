مدير أمن مطار القاهرة يتفقد الصالات.. ويوجه بحسن معاملة الركاب

كتب- طه عبيد:

تفقد اللواء طه بيومي مدير الادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوية اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لصالات السفر والوصول والأمكنة الثابتة والمتحركة لمطار القاهرة الدولي، أطمن خلالها على رفع الحالة الأمنية للضباط والأفراد والجنود، وتابع سرعة إنهاء إجراءات الركاب داخل صالة الوصول.

والتقى مدير الأمن، الضباط والأفراد وأبغلهم بضرورة ​اليقظة الأمنية طوال الـ 24 ساعة، وأبلغهم بتنفيذ تعليمات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية بحسن معاملة الركاب لأنهم الوجهة الأولى التي يلتقي الركاب بها في المطار.

وشدد بيومي، على اتباع التعليمات والخطط الأمنية المتفق عليها ورفع حالة الاستعداد باستمرار لإجهاض أي محاولات تهريب ممنوعات بكافة اشكالها وأنواعها، وطالب بتوسيع دائرة الاشتباه داخل وخارج الصالات وفِي الأكمنة الثابتة والمتحركة، وأماكن انتظار السيارات بالمطار والشركات المحيطة.

وشاهد اللواء طه بيومي، سرعة إنهاء إجراءات الحجاج داخل صالة الوصول، والتقى بعدد منهم واستفسر عن رحلة أداء المناسك، وتعامل الضباط والأفراد معهم داخل الصالات، وطالب بالحفاظ على سرعة إنهاء الإجراءات ومساعدة كبار السن من الحجاج.