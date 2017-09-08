أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. رفع القمامة بمحيط مدارس "الغنايم" في أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. رفع القمامة بمحيط مدارس "الغنايم" في أسيوط

03:43 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

  • عرض 8 صورة

    2638138f19.jpg

  • عرض 8 صورة

    a081656f98.jpg

  • عرض 8 صورة

    86978af044.jpg

  • عرض 8 صورة

    61458b6d14.jpg

  • عرض 8 صورة

    fda6e918cc.jpg

  • عرض 8 صورة

    114c6f7d10.jpg

  • عرض 8 صورة

    08fffab2f1.jpg

  • عرض 8 صورة

    2a12eb3d64.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- تفاصيل انفجار

الألبوم التالى

بالصور- تفاصيل انفجار "برج السلام" في الإسكندرية

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن المهندس محمد فهمي بركات، رئيس مركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، الانتهاء من أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع وتهذيب الأشجار بمدينة الغنايم، في إطار تفعيل منظومة النظافة بالمركز، واستعدادا للعام الدراسي الجديد. 

وأوضح رئيس المركز، أن أعمال النظافة وإزالة القمامة شملت المنطقة الكائنة بجوار مدرسة الزعيم بالغنايم قبلي، والجزازرة بالغنايم قبلي، والشؤون الاجتماعية بالغنايم قبلي، وأبوطورية، وعمارات المحكمة بالغنايم بحري، والمنطقة الكائنة بجوار مدرسة النهضة بالغنايم غرب، والمنطقة بجوار مدرسة الغنايم بحري الابتدائية الجديدة، ومنطقة المدرسة الإعدادية، والمنطقة الكائنة بجوار الوحدة الصحية بالغنايم قبلي، والمنطقة الكائنة بجوار مستودع الجمعية الزراعية بالغنايم بحري، والمنطقة بجوار عمارات السوهاجية بالغنايم شرق، والمنطقة بجوار الترعة القطناوية بالغنايم شرق، ومنطقة المركز الطبي بالغنايم غرب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العبّارات النهرية "الحكومية" و"الخاصة".. سباق غير متكافئ بـ"نيل أسيوط"

    أخبار

  • سيدة في أسيوط تضع 5 توائم

    أخبار

  • محافظ الإسكندرية يعلن زيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع خلال العيد

    أخبار

  • ​بالصور – حدائق "الغلابة" كاملة العدد أول أيام العيد في أسيوط

    أخبار

إعلان

29807af0a6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"