بالصور.. رفع القمامة بمحيط مدارس "الغنايم" في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن المهندس محمد فهمي بركات، رئيس مركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، الانتهاء من أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع وتهذيب الأشجار بمدينة الغنايم، في إطار تفعيل منظومة النظافة بالمركز، واستعدادا للعام الدراسي الجديد.

وأوضح رئيس المركز، أن أعمال النظافة وإزالة القمامة شملت المنطقة الكائنة بجوار مدرسة الزعيم بالغنايم قبلي، والجزازرة بالغنايم قبلي، والشؤون الاجتماعية بالغنايم قبلي، وأبوطورية، وعمارات المحكمة بالغنايم بحري، والمنطقة الكائنة بجوار مدرسة النهضة بالغنايم غرب، والمنطقة بجوار مدرسة الغنايم بحري الابتدائية الجديدة، ومنطقة المدرسة الإعدادية، والمنطقة الكائنة بجوار الوحدة الصحية بالغنايم قبلي، والمنطقة الكائنة بجوار مستودع الجمعية الزراعية بالغنايم بحري، والمنطقة بجوار عمارات السوهاجية بالغنايم شرق، والمنطقة بجوار الترعة القطناوية بالغنايم شرق، ومنطقة المركز الطبي بالغنايم غرب.