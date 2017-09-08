أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور- تفاصيل انفجار "برج السلام" في الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- تفاصيل انفجار "برج السلام" في الإسكندرية

03:40 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

  • عرض 14 صورة

    8f00322300.jpg

  • عرض 14 صورة

    77b8fe3981.jpg

  • عرض 14 صورة

    45ed6922af.jpg

  • عرض 14 صورة

    6b86b0c527.jpg

  • عرض 14 صورة

    7a3c8ae04a.jpg

  • عرض 14 صورة

    b341c73647.jpg

  • عرض 14 صورة

    102f0919e4.jpg

  • عرض 14 صورة

    7a390e452a.jpg

  • عرض 14 صورة

    c985285c50.jpg

  • عرض 14 صورة

    44b13956a5.jpg

  • عرض 14 صورة

    69ab647c99.jpg

  • عرض 14 صورة

    ad00169ebf.jpg

  • عرض 14 صورة

    213f4d7530.jpg

  • عرض 14 صورة

    8b34bd9900.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. رفع القمامة بمحيط مدارس

الألبوم التالى

بالصور.. رفع القمامة بمحيط مدارس "الغنايم" في أسيوط

الإسكندرية – محمد عامر:

وقع انفجار وحريق، ظهر اليوم الجمعة، في عقار "برج السلام" بشارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر بحري شرقي الإسكندرية، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز.

وتلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا بحدوث انفجار وحريق بعقار بشارع محمد نجيب، ووجود مصابين، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وحي المنتزه أول لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة وقوع انفجار في غرفة حارس العقار، نتيجة تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز أثناء قيام زوجة حارس العقار بإعداد الطعام.

وأسفر الانفجار عن إصابة زوجة حارس العقار وأطفالها الثلاثة، وجرى نقلهم لمستشفى شرق المدينة لعمل الإسعافات الأولية لهم، قبل نقلهم إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتسبب الانفجار في حدوث تلفيات بغرفة حارس العقار والمدخل المؤدي للمصعد وتطاير أبواب محلين بذات العقار.

وقال اللواء خالد حسن، رئيس حي أول المنتزه، إن لجنة من الحي ستقوم بفحص العقار للتأكد من تضرر الأساسات من الانفجار من عدمه، حفاظًا على حياة السكان.

وأعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنطقة حماية لأرواح المواطنين وتحسبًا لأي تداعيات أخرى.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط أكثر من 50 ألف قطعة حلوى فاسدة بالإسكندرية

    أخبار

  • بالتفاصيل.. كيف تسبب "جرس باب" في انفجار شقة بالفيوم؟

    أخبار

  • حبس 3 سيدات يستأجرن الأطفال لاستغلالهم في التسول بالإسكندرية

    أخبار

  • بالصور- محافظ الإسكندرية: انتشال جثة ثانية من ضحايا عقار محرم بك المنهار

    أخبار

إعلان

0ce36ac413.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين