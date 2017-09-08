بالصور- تفاصيل انفجار "برج السلام" في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

وقع انفجار وحريق، ظهر اليوم الجمعة، في عقار "برج السلام" بشارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر بحري شرقي الإسكندرية، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز.

وتلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا بحدوث انفجار وحريق بعقار بشارع محمد نجيب، ووجود مصابين، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وحي المنتزه أول لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة وقوع انفجار في غرفة حارس العقار، نتيجة تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز أثناء قيام زوجة حارس العقار بإعداد الطعام.

وأسفر الانفجار عن إصابة زوجة حارس العقار وأطفالها الثلاثة، وجرى نقلهم لمستشفى شرق المدينة لعمل الإسعافات الأولية لهم، قبل نقلهم إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتسبب الانفجار في حدوث تلفيات بغرفة حارس العقار والمدخل المؤدي للمصعد وتطاير أبواب محلين بذات العقار.

وقال اللواء خالد حسن، رئيس حي أول المنتزه، إن لجنة من الحي ستقوم بفحص العقار للتأكد من تضرر الأساسات من الانفجار من عدمه، حفاظًا على حياة السكان.

وأعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنطقة حماية لأرواح المواطنين وتحسبًا لأي تداعيات أخرى.