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مشادات بين أهالى شهيد سيناء والإخوان بكفر الشيخ

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مشادات بين أهالى شهيد سيناء والإخوان بكفر الشيخ مشادات بين أهالى شهيد سيناء والإخوان بكفر الشيخ

نشبت مشادات بين أهالى الملازم أول "محمد وحيد عبدالخالق"، الضابط الاحتياطى، وبين الإخوان وعدد من السفليين بقرية الغنايمة التابعة لمجلس قروى أبو غنيمة التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، فور علم عائلة الضابط باستشهاده ومازالت الأمور غير مستقرة بالقرية.

وأكد وحيد أبو موسى، 50 سنة، "مدرس التربية والتعليم"، أن نجله الشهيد من خريجى كلية الحقوق، وتم اختياره ضمن الضباط الاحتياط، وتم توزيعه على العريش بسيناء، مضيفا أن خبر استشهاده كالصاعقة عليه.

وأضاف أن دم ابنه لن يضيع بعد أن اغتالته رصاصات الغدر، وكل القرية تستعد لإتمام زفافه فهو الابن الأكبر وهو أول فرحتى رحمه الله، وشرفنى الله باستشهاه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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