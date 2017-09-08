تداول صور موظفين في زي مرضى بمستشفى كفر الشيخ على فيس بوك.. ومسؤول يرد

كفر الشيخ - إسلام عمار

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، صورًا لاثنين من العاملين بمستشفى برج البرلس الجديد، يتنكرون في دور المرضى لخداع وفد من وزارة الصحة أثناء زيارة المستشفى برفقة وكيل الوزارة الدكتورة لميس المعداوي.

ونشر النشطاء صورة لأحد عمال النظافة، وهو يرتدى ملابس العمل الرسمية الخاصة بالنظافة، وأخرى وهو مستلقٍ على أحد أسٌرة المستشفى كمريض، والأمر نفسه لإحدى العاملات.

وقال النشطاء إن وكيل وزارة الصحة، كانت تزور مستشفى البرلس الجديد، برفقة وفد من وزارة الصحة، ومجموعة من الصحفيين من القاهرة وذلك لتفقد المستشفى وإجراء معاينة على الطبيعة تمهيدًا لدخوله الخدمة رسميًا، عقب تلقي وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، تقريرًا بنتائج الزيارة.

وأوضح النشطاء أن إدارة المستشفى، اتفقت مع بعض العاملين بالمستشفى ليمثلوا دور المرضى، من خلال استرخائهم على أسرة المستشفى وآخرين لأدوار ذويهم للثناء على إدارة المستشفى، وجهود وكيل الوزارة.

وفي السياق ذاته نفى الدكتور وائل سرحان، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، ما انتشر حول إجراء تمثيلية لخداع وفد وزارة الصحة والإعلاميين المرافقين لهم، موضحًا أن ما جرى تداوله عار تمامًا من الصحة، والهدف منه إثارة الأهالى دون أى مبررات.

وأكد سرحان فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن مستشفى برج البرلس، يعمل بشكل تجريبى فى الوقت الحالى، من خلال متابعة حالات قليلة، حيث من المقرر له الافتتاح مع مستشفى سيدي غازي، من الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 6 أكتوبر الشهر المقبل، مع افتتاحات مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون، ضمن الاحتفالات بنصر أكتوبر، لذلك كان يتواجد وفد الصحة، والإعلاميين، لرصد ماجرى إنجازه.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسين، مدير عام مستشفى برج البرلس، أن العامل المتداول صورته، عبر "فيسبوك" حقيقية بالفعل وأنه يعمل بالمستشفى لكنه مريض يعانى من مرض الأنيميا وسوء التغذية ويتلقى العلاج مثل أي مريض له الحقق في تلقي العلاج بمستشفى حكومى، وليس كما روج البعض إنها تمثيلية، لافتًا إلى أن صورة العاملة الأخرى لا يعلم عنها شيئًا.

وأشار إلى أن المستشفى عقب زيارة وزير الصحة الأخيرة لكفر الشيخ، يتلقى متابعات من وكيلة الوزارة الدكتورة لميس المعداوي ومن الوزارة نفسها، تمهيدًا لافتتاحه من الرئيس السيسى، خلال المرحلة المقبلة، لذلك يجرى عمل تجريبى بالمستشفى، من خلال الاستعانة بخمس حالات يوميًا، ليتلقوا العلاج، مؤكدًا أن هناك مرضى جرى لهم تركيب أجهزة رذاذ، متسائلًا: "هل يقبل أى شخص بأداء تمثيلية يتلقى خلالها العلاج وتركيب أجهزة رذاذ له".