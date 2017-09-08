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علماء يكتشفون قلم يشخص مرض السرطان في 10 ثوانى

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مصراوي Masrawy

علماء يكتشفون قلم يشخص مرض السرطان في 10 ثوانى

03:48 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

علماء يكتشفون قلم يشخص مرض السرطان في 10 ثوانى

قلم تشخيص السرطان

كتبت-نرمين الجلاد:

كشف مجموعة من العلماء بجامعة "تكساس" الأميركية، عن قلماً ثوريا قاًدر على كشف الخلايا السرطانية في 10 ثوان فقط، حسب ما جاء في موقع "سبوتنيك".

قام العلماء بتصميم "القلم" التشخيصي للسرطان، الذي يطلق عليه "قلم ماسبيك"، ليصبح قادراً على تقديم التشخيص الفوري، حيث يعمل على تسريع عملية الاختبار بنسبة تصل إلى 150 مرة، ما يجعل العملية الجراحية لإزالة الورم أكثر دقة بالمقارنة مع السابق. 

وجاءت نتيجة الدراسة أن الاختبارات المأخوذة من 253 مريضاً بالسرطان استغرقت حوالي 10 ثوان، وتبين أنها دقيقة بنسبة 96 في المئة خلال تلك المدة الزمنية، وشملت الاختبارات الأنسجة المتعلقة بسرطان الثدي والرئة والغدة الدرقية وسرطان المبيض.

وعند استخدامه يضع الأطباء القلم على الأنسجة المشتبه في إصابتها بالمرض، ليقوم بقراءة التركيب الجزيئي للأنسجة، وتدوين التشخيص على شاشة الكومبيوتر الموصلة بالقلم.

ويأمل الخبراء أن يساعد هذا القلم الجراحين على اتخاذ إجراءات أكثر أمانا ودقة، حيث يمكن أن تزال جميع الأنسجة السرطانية من المريض دفعة واحدة، مؤكدين أنه يمكن أن ذلك يمكن أن يخفض عدد المرضى الذين ينتكسون بعد إزالة الأنسجة السرطانية.

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