القضاء الإداري ينظر غدًا دعوى إدراج مرشحين لانتخابات الغرف السياحية
القضاء الإداري ينظر غدًا دعوى إدراج مرشحين لانتخابات الغرف السياحية
03:43 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
مجلس الدولة
كتب - أحمد أبو النجا:
تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد وإبراهيم سيد، غدًا السبت، نظر الدعوتين المقامين من أشرف السعيد وناجي بديع.
وتطالب الدعوتين بقبول أوراق ترشحهم لانتخابات الغرف السياحية.
واختصمت الدعاوى رقم ٦٢١١٠ / ٦٢٢٨١ لسنة ٧١ قضائية، اللجنة المشرفة على انتخابات الغرف السياحية.
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