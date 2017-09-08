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القضاء الإداري ينظر غدًا دعوى إدراج مرشحين لانتخابات الغرف السياحية

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مصراوي Masrawy

القضاء الإداري ينظر غدًا دعوى إدراج مرشحين لانتخابات الغرف السياحية

03:43 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

القضاء الإداري ينظر غدًا دعوى إدراج مرشحين لانتخابات الغرف السياحية

مجلس الدولة

كتب - أحمد أبو النجا:

تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد وإبراهيم سيد، غدًا السبت، نظر الدعوتين المقامين من أشرف السعيد وناجي بديع.

وتطالب الدعوتين بقبول أوراق ترشحهم لانتخابات الغرف السياحية.

واختصمت الدعاوى رقم ٦٢١١٠ / ٦٢٢٨١ لسنة ٧١ قضائية، اللجنة المشرفة على انتخابات الغرف السياحية.

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