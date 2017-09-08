أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

غدًا.. محاكمة "البسطاوي" في قضية اغتيال النائب العام السابق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غدًا.. محاكمة "البسطاوي" في قضية اغتيال النائب العام السابق

03:40 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

محاكمة البسطاوي في قضية اغتيال النائب العام السابق

كتب - أحمد أبو النجا:
تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غداً السبت، محاكمة البسطاوي غريب المتهم بقضية "اغتيال النائب العام" السابق.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا في حق المتهم البسطاوي غريب.

ويواجه المتهمون عدة تهم؛ منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها.

واسندت النيابة للمتهمين، حيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الجنايات" تستكمل غدًا محاكمة 213 متهما في "أنصار بيت المقدس"

    أخبار

  • ضبط هارب من السجن المؤبد في واقعة استشهاد نقيب الشرطة بأسوان

    أخبار

  • تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ 2 أكتوبر

    أخبار

  • تأجيل محاكمة متهم بقضية "اغتيال هشام بركات" لـ 9 سبتمبر

    أخبار

إعلان

9b930cc80c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين