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سلطات إسرائيل تمنع زوجة مروان البرغوثي من زيارته حتى 2019

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مصراوي Masrawy

سلطات إسرائيل تمنع زوجة مروان البرغوثي من زيارته حتى 2019

03:44 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

سلطات إسرائيل تمنع زوجة مروان البرغوثي من زيارته حتى 2019

رسم يمثل كادر فتح مروان البرغوثي المسجون لدى إسرائ

(أ ف ب):

قالت زوجة القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم لدى إسرائيل بالسجن أربع مؤبدات، إن السلطات الإسرائيلية ابلغتها بمنعها من زيارته حتى العام 2019.

وأضافت فدوى البرغوثي لوكالة فرانس برس الجمعة، إن إدارة سجن هداريم الإسرائيلي ابلغتها بداية هذا الشهر في أثناء توجهها لزيارة زوجها أنه "بناء على تعليمات عليا يمنع زيارتك لزوجتك حتى العام 2019".

وأكدت فدوى البرغوثي "حصلت على تصريح للزيارة من خلال الصليب الأحمر، وتوجهت الى سجن هداريم داخل اسرائيل وسمحوا لي بالمرور عبر الحواجز، غير انهم منعوني من الزيارة".

ولفتت ان هذا المنع "غير مسبوق" وإنها ستتوجه الى مؤسسات حقوقية للبحث في امكانية مواجهته، مضيفة أنها لم تتمكن من زيارة زوجها منذ ستة شهور.

قاد مروان البرغوثي إضرابا عن الطعام في السجون الإسرائيلية شارك فيه مئات المعتقلين في أبريل الماضي واستمر لاكثر من أربعين يوما، وكان من ضمن المطالب رفع عدد مرات الزيارة الى زيارتين شهرين.

اعتقل البرغوثي في العام 2002، وحكم بالسجن المؤبد أربع مرات اضافة الى أربعين عاما، بتهمة قيادة مجموعات مسلحة استهدفت أهدافا إسرائيلية في العام 2000 -2002.

هذا المحتوى من

AFP

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