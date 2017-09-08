أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الأوقاف: اعتماد 96 مليون جنيه لفرش 400 مسجد

Google+ Print
وزير الأوقاف: اعتماد 96 مليون جنيه لفرش 400 مسجد وزير الأوقاف: اعتماد 96 مليون جنيه لفرش 400 مسجد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير 200 ألف متر سجاد لفرش 400 مسجد بمختلف محافظات الجمهورية، تمهيدا لافتتاحها.

أوضح "جمعة"، خلال زيارته لمحافظة الشرقية اليوم الجمعة، أنه تم زيادة الاعتمادات المالية المُقدمة لفرش المساجد بـ60 مليون جنيه، ليصل الإجمالي إلى 96 مليونا.

وافتتح الوزير يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، مسجد الأحمدية بقرية "بهنباي" بالزقازيق، المُقام على مساحة 460 مترا مربعا، بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.

شاهد أيضا

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة إلى أن التبرعات وصكوك الأضاحي التي حصلت عليها الوزارة خلال عيد الأضحى المبارك، بلغت 44 مليون جنيه.

من جانبه، أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أنه سيتم افتتاح 18 مسجدًا في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة