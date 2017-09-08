وزير الأوقاف: اعتماد 96 مليون جنيه لفرش 400 مسجد

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير 200 ألف متر سجاد لفرش 400 مسجد بمختلف محافظات الجمهورية، تمهيدا لافتتاحها.

أوضح "جمعة"، خلال زيارته لمحافظة الشرقية اليوم الجمعة، أنه تم زيادة الاعتمادات المالية المُقدمة لفرش المساجد بـ60 مليون جنيه، ليصل الإجمالي إلى 96 مليونا.

وافتتح الوزير يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، مسجد الأحمدية بقرية "بهنباي" بالزقازيق، المُقام على مساحة 460 مترا مربعا، بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.

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وأشار الدكتور محمد مختار جمعة إلى أن التبرعات وصكوك الأضاحي التي حصلت عليها الوزارة خلال عيد الأضحى المبارك، بلغت 44 مليون جنيه.

من جانبه، أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أنه سيتم افتتاح 18 مسجدًا في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.