السبت.. نظر طعن رئيس النادي الأهلي على حكم بطلان انتخابات النادي
السبت.. نظر طعن رئيس النادي الأهلي على حكم بطلان انتخابات النادي
03:29 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
محمود طاهر
كتب - أحمد أبوالنجا:
تنظر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، غدًا السبت، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من محمود طاهر بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي يطالب بإلغاء حكم بطلان انتخابات النادي الأهلي، التي أجريت العام قبل الماضي.
اختصمت الدعوى كلًا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
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