«مستقبل وطن» يسعى لتبادل ثقافي وشبابي مع المملكة الأردنية

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عقد رامي زهدي، أمين مساعد العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، ممثلا عن أمانة العلاقات الخارجية بالحزب، لقاءً مع المستشار السياسي السكرتير الأول لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، قيس بلتاجي.

وقال بيان عن الحزب، اليوم، الجمعة، إن اللقاء دار حول «العلاقات والروابط السياسية والشعبية القوية التي تربط الشعبين المصري والأردني».

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وأضاف أنه «تم عرض المزيد عن التجربة الحزبية القوية لحزب مستقبل وطن، ومدى تأثيرها في الشارع المصري والعربي، والحديث عن إمكانية التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والتبادل الشبابي بين الحزب وبين الأردن، من خلال التنسيق مع السفارة الأردنية بالقاهرة».

وأوضح البيان أن «سكرتير أول سفارة الأردن أثنى على التعامل الرسمي والشعبي للدولة المصرية مع الأزمة التي أثارتها قلة من الجماهير الأردنية، وأحد فرق كرة القدم الأردنية في البطولة العربية الشهر الماضي».