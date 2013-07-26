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أمن الغربية يدفع بتعزيزات أمنية بعد اشتباكات فى المحلة

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أمن الغربية يدفع بتعزيزات أمنية بعد اشتباكات فى المحلة أمن الغربية يدفع بتعزيزات أمنية بعد اشتباكات فى المحلة

قامت مديرية أمن الغربية بعمل تعزيزات أمنية فى مدينة المحلة الكبرى، ورفعت حالة الطوارئ، ودفعت بمدرعتين للأمن المركزى و3 تشكيلات من الجنود والضباط، للسيطرة على المشاجرات التى نشبت بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول فى محطة القطار.

كان عدد من المجهولين قد قام بإطلاق العديد من الأعيرة النارية على القطار القادم من المنصورة القاهرة فى محطة السكة الحديد بالمحلة، بعد تردد أنباء عن وجود أسلحة نارية بداخله، وتم تفتيش القطار، والركاب، وتعطيل خط سيره، الأمر الذى دعا العشرات من القوى الثورية بالمحلة لقطع مزلقان السكة الحديد فى منطقة السبع بنات وأشعلوا النيران فى إطارات الكاوتشوك، ومنعوا القطار، واضطر المئات من ركاب القطار النزول واستقلال سيارات فى طريقهم بعد طول انقطاع الطريق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية، لمكان الحادث وجارى السيطرة على الاشتباكات.

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مصر 365