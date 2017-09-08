هل تعاني من كثرة النسيان والإرهاق؟..تعرف على السبب

كتبت-نرمين الجلاد:

تعد الفيتامينات والمعادن من أهم العناصر الغذائية التي تساعد الجسم في أداء وظائفه الأساسية، وفي حاله نقصها يبدأ الجسم بإعطاء مؤشرات للدلالة على ذلك، فعلي سيبل المثال إذا كنت ممن يشكون من كثرة النسيان أو التعب والإرهاق، فقد يكون ذلك نتيجة نقص فيتامين B12، كما جاء في موقع "Prevention

وغالبًا ما يظهر نقص فيتامين B12. لدي مرضي الأمعاء المزمنة، حيث يتم امتصاص هذا الفيتامين في الأمعاء الدقيقة، ففي حال وجود أمراض مزمنة في الأمعاء، لا يتم عملية الامتصاص، ويظهر أيضًا عند الأشخاص الذين يناولوا الأدوية لفترات طويلة، ومن يتناول غذاء غير متوازن.

وتظهر عدد من الأعراض بسبب نقص فيتامين B12، وهي:

-الإحساس بضعف عام والشعور بالتعب وفقدان الطاقة.

- فقدان الشهية ونقصان الوزن.

- الشعور بالدوار وعدم التوازن

- تساقط الشعر.

- الشعور بالكآبة والانطواء وتعكر المزاج.

- أعراض فقر الدم كشحوب البشرة، وضيق النفس، والخفقان، والإرهاق.

- ضعف الذاكرة والتركيز وكثرة النسيان.

- اعتلال عصبي ويتمثل بحدوث خدر وتنميل، ويجدر الذكر أن استمرار نقص فيتامين B12 بدون علاج قد يؤدي إلى حدوث خلل دائم بالأعصاب لا يعود طبيعيًا بعد العلاج.

ويفضل لمن يعاني من نقص فيتامين B12 ، الأكثار من تناول المنتجات الحيوانية، كاللحوم الحمراء والكبد والدواجن والبيض والحليب ومنتجات الألبان المختلفة والسمك والمحار

أما النباتيون بإمكانهم الحصول على حاجتهم من فيتامين B12 من خلال تناول حبوب الإفطار المدعمة به.