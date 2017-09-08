محافظ القاهرة: 152 للإبلاغ عن مخالفات النظافة.. وإنهاء عقد المتعهد المخالف

كتبت- ندى الخولي:

شدد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على متعهدي النظافة بالالتزام الدقيق في تنفيذ توجيهات المحافظة والعمل بنظام حضاري يليق بشكل العاصمة ومنع فرز القمامة بالشوارع خلال عملية الجمع المنزلي.

وأشار المحافظ، في بيان صحفي، إلى أن الفرز سيكون في المقلب العمومي فقط وفي حالة ضبط متعهدي النظافة بعدم الالتزام بالتعليمات والضوابط التي وجهت إليهم من خلال منظومة النظافة الجديدة، وسيتم إنهاء عقد المتعهد المخالف إذا حاول فرز القمامة خارج المقلب العمومي.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم الاستعانة بعمال النظافة الذين كانوا يعملون في المنظومة القديمة حتى لا يضار أحد لكن بالشروط الجديدة مع توفير كل الدعم لمتعهدي النظافة المجتهدين ويحققون نجاح ملموس في المناطق المخصصة لهم.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية مشاركة المواطنين في الحفاظ على منظومة النظافة ومشاركتهم بجابية بعدم إلقاء المخلفات بالشوارع وفي الأماكن غير المخصصة لها وكذالك الإبلاغ عن أي تقصير من جانب أي عنصر من عناصر المنظومة عن طريق الخط الساخن الذي أعلنته هيئة النظافة وهو 152 الذي تم تخصيصه للإبلاغ عن مخالفات النظافة.