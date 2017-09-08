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البورصة تربح 379 مليون جنيه خلال 3 جلسات الأسبوع الماضي

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البورصة تربح 379 مليون جنيه خلال 3 جلسات الأسبوع الماضي البورصة تربح 379 مليون جنيه خلال 3 جلسات الأسبوع الماضي

التحرير

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شهدت مؤشرات البورصة خلال الأسبوع المنقضي ارتفاعا للقيمة السوقية للأسهم بشكل طفيف، وربح رأس المال السوقي نحو 379 مليون جنيه.

ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 705.392 مليار جنيه خلال الجلسات الثلاث التي أقيمت طوال الأسبوع بسبب إجازة عيد الأضحى، بينما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق ارتفاعا بنحو 0.3%، وبلغت قيمة التداول خلال الأسبوع 2.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول مليار ورقة منفذة على 63 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 3.5 مليار جنيه، وكمية تداول لامست المليار ورقة منفذة على 79 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.

وتحرك مؤشر البورصة الرئيسي في منطقة 13400 صعودا وهبوطا بهدف تكوين مراكز شرائية جديدة بعد عمليات جني الأرباح التي استمرت خلال شهر أغسطس الماضي، وعاودت أحجام التداول الارتفاع مرة أخرى متخطية بقيمة 750 مليون جنيه بعد تلافي المستثمرين أثر تطبيق ضريبة الدمغة.

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واتسم أداء مؤشرات السوق الثلاثة بالارتفاع الهامشي، وربح مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13433 نقطة، بينما هبط مؤشر إي جي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، وارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إي جي إكس 30، و70 بنسبة 1%.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 68% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على 20%، مسجلين صافي شراء 177 مليون جنيه، واستحوذ العرب على 11% محققين صافي عمليات بيع بلغت 81 مليون جنيه، كما استحوذت المؤسسات على 35% من المعاملات محققين صافي شراء 123 مليون جنيه.

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