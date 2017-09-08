السبت.. نظر دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن نور

كتب- أحمد أبوالنجا:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، غدًا السبت، دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن أيمن نور.

قالت الدعوى التي حملت رقم 44357 المقامة من طارق محمود المحامي، إنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، لإحدى الدول العربية وانتقل منها إلى تركيا والتي تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وتأوي قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومي المصري، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف، إلى جانب أنها نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التي تبث من تركيا والتي تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة ،إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة وهدفها الأول تهديد الأمن القومي المصري .

وأشارت أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها وهو الأمر الذي لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.