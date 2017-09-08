ترامب يشدد على أمير قطر بالالتزام بمخرجات قمة الرياض
ترامب يشدد على أمير قطر بالالتزام بمخرجات قمة الرياض
03:16 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
القاهرة - (مصراوي):
أعلن البيت الأبيض، في بيان الجمعة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أكد لأمير قطر أهمية تعهدات قمة الرياض والحفاظ على الوحدة لهزيمة الإرهاب.
وكانت القمة التي جمعت في العاصمة السعودية ترامب وزعماء الدول العربية والإسلامية في مايو الماضي، قد دعت إلى تكاتف الجهود لمكافحة الإرهاب ووقف تمويل الجماعات المتشددة.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر مطلع يونيو الفائت، على خلفية إصرار قطر على دعم الإرهاب وعدم التزامها بتعهداتها السابقة في هذا الصدد.
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