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ترامب يشدد على أمير قطر بالالتزام بمخرجات قمة الرياض

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مصراوي Masrawy

يشدد على أمير قطر بالالتزام بمخرجات قمة الرياض

03:16 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

ترامب يشدد على أمير قطر بالالتزام بمخرجات قمة الرياض

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

القاهرة - (مصراوي):
أعلن البيت الأبيض، في بيان الجمعة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أكد لأمير قطر أهمية تعهدات قمة الرياض والحفاظ على الوحدة لهزيمة الإرهاب.

وكانت القمة التي جمعت في العاصمة ترامب وزعماء الدول العربية والإسلامية في مايو الماضي، قد دعت إلى تكاتف الجهود لمكافحة الإرهاب ووقف تمويل الجماعات المتشددة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر مطلع يونيو الفائت، على خلفية إصرار قطر على دعم الإرهاب وعدم التزامها بتعهداتها السابقة في هذا الصدد.

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مصراوي Masrawy

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