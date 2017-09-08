«برلمانية النور» تتقدم ببيان عاجل لرئيس «النواب» بشأن مسلمي بورما

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تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب أحمد خليل خير الله، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بشأن الإبادة التي يتعرض لها المسلمون في بورما، مؤكدًا أن «ما يعانيه مسلمو الروهينجا من انتهاكات وفظاعات وهجمات دامية، يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لإنقاذهم وإيقاف المجازر ضدهم وترحيلهم من قراهم وإحراق منازلهم».

وحذر خير الله، اليوم، الجمعة، من «استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل بحسم لإنهاء ما يتعرض له مسلمو الروهينجا في ميانمار، من اعتداءات وحشية وإبادة جماعية على مرأى ومسمع من الجميع، ما يعد وصمة في جبين الإنسانية، وفقدًا من قيمها الأخلاقية، وشاهدًا على حجم التخاذل لإيقاف مجازر معينة لجرائم الحقد والكراهية».

وأوضح أن «تجرد البشرية من إنسانيتها لم يصل من قبل إلى ما وصل إليه الآن من تدنٍّ، خاصة أن مسلمي بورما يتعرضون منذ سنوات وحتى الآن إلى مذابح بشعة».

وشدد على ضرورة اعتراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بمسئولياتها تجاه تلك المأساة، موضحا أن الثقة والمصداقية في النظام الدولي ستكون على المحك «عندما نرى جرائم الإبادة الجماعية تزداد في أحقادها ووحشيتها دون تدخل لإيقاف ومحاسبة المتورطين فيها، مما يعكس مجددًا سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية».

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وطالب رئيس "برلمانية النور"، بأن يفعـِّل شيخ الأزهر زيارته التي وعد بها لمسلمي بورما، بعد تصاعد أعمال العنف ضدهم في 2015، وقد كان لتصريحات وتحركات الأزهر حينها أثرها الطيب في شعور المسلمين بأنهم ليسوا وحدهم.

وطالب بأن يُمارس الأزهر ضغوطه على المجتمع الدولي، باعتباره مؤسسة عالمية لها ثقلها في كثيرٍ مِن الدول التي ترتبط بمصالح سياسيةٍ، واقتصاديةٍ مع حكومة بورما.

كما طالب الدول والحكومات الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، بإصدار قرار بإلزام الدول المجاورة بقبول لاجئي بورما والتحرك السريع لتوفير كل أشكال الدعم اللازم لهم.