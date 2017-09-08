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"مرور الأقصر" تخاطب "الطرق" لترميم حفرتين على طريق سوهاج الصحراوي

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مصراوي Masrawy

"مرور الأقصر" تخاطب "الطرق" لترميم حفرتين على طريق سوهاج الصحراوي

03:08 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

الأقصر - محمد محروس:

قال العميد محمد صلاح مدير إدارة المرور في الأقصر، إن الإدارة خاطبت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لسرعة ترميم حفرتين على طريق "الأقصر - سوهاج" الصحراوي الغربي، بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر.

وأشار صلاح، إلى أنه بعد تلقي محافظ الأقصر شكوى من أحد المواطنين بخصوص الحفرتين، تم توجيه إدارة المرور بفحص الشكوى، وتبين أن الموقع خارج حدود المحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لسرعة ترميم الحفرتين.

وتقدم أحد المواطنين بشكوى إلى محافظ الأقصر، حول وجود حفرتين في الأسفلت على طريق "الأقصر - سوهاج" الصحراوي الغربي على بعد 10 كيلو متر، من مفارق الوادي الجديد ـ الأقصرـ سوهاج، وأن الحفرتين قد يتفاجأ بها السائقين، ما قد يؤدي إلى وقوع .

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