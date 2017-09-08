وزير الأوقاف من الشرقية: 96 مليون جنيه لفرش المساجد

الشرقية – فاطمة الديب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم زيادة الاعتمادات المالية المُقدمة لفرش المساجد الجاهزة للافتتاح بمختلف محافظات الجمهورية، بـ 60 مليون جنيهًا، ليصل الإجمالي إلى 96 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، ضمن احتفالية المحافظة بالعيد القومي لها.

وخلال لقائه عددا من الأئمة والدعاة بالمحافظة، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء السعيد عبدالمعطي، السكرتير العام للمحافظة، أوضح الوزير، أنه قبل نهاية العام الحالي سيتم فرش جميع المساجد الجاهزة للافتتاح، حيث تم توفير 200 ألف متر سجاد لـ 400 مسجد.

وافتتح الوزير، يرافقه محافظ الشرقية، مسجد "الأحمدية" بقرية "بهنباي" بالزقازيق، المُقام على مساحة 460 مترا مربعا بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، على نفقة وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية.

كما وزع الوزير، 3 أطنان لحوم أضاحي مُقدمة من وزارة الأوقاف، على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجًا بنطاق دائرة المحافظة، كما شهد توزيع 150 "ديسك مدرسي" على 5 مدارس، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

من جانبه، أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أنه سيتم افتتاح 18 مسجدًا بنطاق دائرة المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها وفرشها في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وأدى وزير الأوقاف، ومحافظ الشرقية، صلاة الجمعة بمسجد "الفتح" بالزقازيق، بحضور الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري المديريات الخدمية والقيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حيث تم نقل شعائر الصلاة على الهواء مباشرةً عبر شاشات التلفزيون المصري و الإذاعة المصرية.

ألقى خطبة الجمعة الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، تحدث فيها عن فضل العلم ومنزلة العلماء، مؤكدًا ضرورة التزود بالعلم والمعرفة لحماية الشباب من الأفكارالمتطرفة والهدامة التي تضر المجتمع، وكذا التصدي لخطر الإرهاب.