إصابة حارس عقار وزوجته في انفجار بمخزن شرق الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

وقع انفجار وحريق، ظهر اليوم الجمعة، بمخزن أسفل أحد العقارات بشارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية بسبب تسرب الغاز، ما أدى إلى إصابة حارس العقار وزوجته وحدوث تلفيات بالمخزن ومدخل العقار.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تلقت بلاغا بالحادث، وانتقلت كافة الجهات المعنية من الحي والصحة والحماية المدنية والمرافق لموقع الحادث.

وأضاف المحافظ، أن الانفجار أسفر عن إصابة حارس العقار وزوجته وجرى نقلهما لمستشفى شرق المدينة لإجراء الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم، لافتا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنطقة حماية لأرواح المواطنين وتحسبًا لأي تداعيات أخرى.