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رابطة الدوري الإسباني تفكر في نقل مباريات الليجا إلى الصين والولايات المتحدة

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رابطة الدوري الإسباني تفكر في نقل مباريات الليجا إلى الصين والولايات المتحدة رابطة الدوري الإسباني تفكر في نقل مباريات الليجا إلى الصين والولايات المتحدة

التحرير

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بدأت رابطة الدوري الإسباني التفكير في نقل بعض مباريات الدوري الإسباني خارج حدود البلاد، حيث سيتم مناقشة تلك الفكرة مع الأندية، حسبما أوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأشار رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس إلى أن تلك الفكرة تستهدف تحقيق ربح مالي أعلى من الجماهير حول العالم، إلى جانب حقوق البث والرعاية.

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وأوضح تيباس أن الدوري الإسباني بات من البطولات العالمية التي يتابعها الكثير من الجماهير حول العالم، لذا تبحث الرابطة عن نقل بعض المباريات إلى الصين أو الولايات المتحدة الموسم المقبل.

ولم تقدم أي دولة أوروبية على تنفيذ تلك الفكرة من قبل، حيث اقتصر الأمر على إقامة لقاء السوبر المحلي خارج البلاد، كما فعلت إيطاليا في مناسبات عديدة.

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التحرير

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