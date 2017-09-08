مبابي يكشف السر وراء تفضيله باريس سان جيرمان عن ريال مدريد

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أشار اللاعب الفرنسي كيليان مبابي عن تفضيله الانتقال إلى باريس سان جيرمان عن ريال مدريد، بسبب ضمانه المشاركة الأساسية في صفوف الفريق الفرنسي عن الميرينجي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وانتقل مبابي من صفوف موناكو إلى باريس سان جيرمان هذا الأسبوع بشكل رسمي على سبيل الإعارة، ليجاور بالتالي اللاعب الأغلى في العالم نيمار، الذي انتقل في وقت سابق من الميركاتو الأخير قادمًا من برشلونة الإسباني.

وفي حواره مع صحيفة "ليكيب" أوضح مبابي أنه شعر بامتلاكه الفرصة للمشاركة أساسيًا مع باريس سان جيرمان أكثر من ريال مدريد.

وتطرق مبابي للحديث عن فرصه بالانتقال إلى مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن جوارديولا من المدربين الذين يتنفسون كرة القدم، ونجح في التتويج بكل الألقاب الممكنة، ويمتلك القدرة على نقل الشغف إلى اللاعبين وحثهم على تقديم أفضل ما لديهم.

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وأضاف مبابي أنه تحدث مع جوارديولا وأخبره المدرب الإسباني بالكيفية التي سيوظفه فيها داخل الفريق، ولكنه لم يرفض العمل مع جوارديولا بل رفض الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وأشار مبابي إلى نيته السابقة بعدم الرحيل عن موناكو ومساعدة الفريق للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلا أن الظروف تغيرت واتخذ قراره الذي سيوضحه لاحقًا.

وأعرب المهاجم الفرنسي عن حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام مع باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنه من السهل التحدث عن هذا الأمر في شهر سبتمبر، إلا أن الأمور تختلف كثيرًا بحلول شهر فبراير.

وأكد مبابي امتلاك باريس سان جيرمان فريقًا مميزًا للغاية على الورق، ويتوجب على اللاعبين إثبات هذا الأمر على أرض الملعب.