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ديلي ألي مهدد بالإيقاف بسبب إشارته الخارجة في تصفيات المونديال

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ديلي ألي مهدد بالإيقاف بسبب إشارته الخارجة في تصفيات المونديال ديلي ألي مهدد بالإيقاف بسبب إشارته الخارجة في تصفيات المونديال

التحرير

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فتحت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقًا في الإشارة الخارجة التي أصدرها متوسط ميدان توتنهام ديلي ألي، خلال فوز منتخب بلاده إنجلترا على سلوفاكيا بنتيجة 2-1 يوم الإثنين الماضي على ملعب ويمبلي، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018.

والتقطت الكاميرات إصدار ديلي ألي إشارة خارجة بيده أثيرت حولها التكهنات، حيث اعتبرها الحكم كليمينت توربين موجهة له، بينما أكد ألي أنه أصدرها كمزاح مع زميله كيلي والكر.

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وأوضح موقع "فور فور تو" نقلًا عن متحدث باسم "فيفا" أن اللجنة التأديبية فتحت تحقيقها في تلك الواقعة، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يعلق على أي شيء حتى انتهاء التحقيق.

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التحرير

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