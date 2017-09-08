ريبيري لا يستبعد الرحيل عن بايرن ميونيخ

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أعرب اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري عن رغبته في الإعتزال في صفوف بايرن ميونيخ مشيرًا في الوقت اذته إلى وجود إغراءات لإنهاء مسيرته بعيدًا عن بطل الدوري الألماني وذلك حسبما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية.

ومنذ إنضمام اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى صفوف بايرن ميونيخ قادمًا من مارسيليا في عام 2007، تمكن ريبيري من الفوز بلقب الدوري الألماني 7 مرات وكأس ألمانيا 5 مرات ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة وحيدة.

وعاني ريبيري من الإصابات في أخر موسمين إلا أنه بدأ الموسم الجاري بقوة من خلال مساعدة البايرن على التتويج بالسوبر الألماني على حساب بروسيا دورتموند بركلات الترجيح إلى جانب الفوز في أول مباراتين في الدوري على كل من باير ليفركوزن وفيردير بريمن.

وأوضح ريبيري أنه يرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك الحلم هو ما يحفزه ويزيد من الأدرينالين داخل جسده.

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وعند سؤاله ما إذا كان سيقرر الإعتزال في حال توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، قال ريبيري أنه سيقرر هذا الأمر إذا كان ذلك الموسم هو موسمه الأخير، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة ولياقة بدنية جيدة تؤهله للعب لعامين أو 3 سنوات أخرى على أعلى مستوى، خاصة أنه يحب كرة القدم ويرغب في لعبها وعدم الجلوس في المنزل.

وأضاف اللاعب الفرنسي بأنه يحب فكرة الإعتزال في بايرن ميونيخ، حيث يرغب في البقاء في ملعب أليانز أرينا حتى إعتزاله، مشيرًا إلى وجود بعض الإغراءات التي تحفزه على مغادرة البايرن في نفس التوقيت.

وعن الوقت الذي يلعبه مع بايرن ميونيخ تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، قال ريبيري بأنه يرغب دائمًا في اللعب، حيث يشعر دائمًا بالجوع والرغبة في الفوز، مؤكدًا على معرفته إلى حاجته للحصول على الراحة لبعض الوقت، لذللك يتفهم جيدًا جلوسه على مقاعد البدلاء في بعض المباريات.

وأشار ريبيري إلى تمتعه بعلاقة جيدة مع أنشيلوتي خاصة أن المدرب الإيطالي صريح ويناقش اللاعبين ويتمتع بالهدوء.