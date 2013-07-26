بالأسماء.. نقل 14 مصابا فى مشاجرة غارب إلى مستشفى الغردقة

نقلت سيارات إسعاف البحر الأحمر، 14 شخصا من المصابين فى المشاجرة التى نشبت اليوم بين عائلتين بمدينة رأس غارب، إلى مستشفى الغردقة العام لخطورة حالتهم.

كان قد أصيب 6 أشخاص بطلقات خرطوش، وهم محمد على محمد على، أحمد حميد على، محمد صلاح طايع، محمد أحمد سلامة، شريف عبدالمنعم فكرى، عماد حمدى عبدالرحيم، محمد عبدالستار حزين، غريب عطيتو أحمد، علاء جمعة سعيد، محمود حميد على، على حميد على، سعيد جمعة سعيد، أحمد جمال محمد، سعدية على عبدالله.

وذكر شاهد عيان، أن سبب نشوب المشاجرة، جلوس أحد أطراف المشاجرة على حقيبة آخر من العائلة الثانية فى موقف الأجرة، وبدأت بمشادات كلامية إلى أن استدعى كلا الطرفين أفراد عائلته وتطورت إلى استخدام الأسلحة النارية والخرطوش والشوم.

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